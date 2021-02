Luisito Suarez: “Lo scudetto? Un affare tra milanesi, il Napoli ha sprecato tanto ma non si sa mai”

L’ex calciatore Luiz “Luisito” Suarez è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del momento degli azzurri in Serie A e della prossima sfida in Europa contro il Granada. Ecco quanto evidenziato:

“Di solito il Granada è sempre stata una squadra da metà classifica in giù, l’altro anno ha disputato una grande stagione conclusa con la qualificazione in Europa. E’ una buona squadra ha alcuni giocatori interessanti“.

“Penso che le inseguitrici stanno faticando troppo, lo scudetto sarà un affare tra le milanesi. “Questo è un peccato perché nessuno viaggia forte, il Napoli ha perso dei punti in momenti importanti e ha perso un po’ di fiducia, ma non si sa mai, le differenze tra le squadre non sono tantissime. Il peso delle coppe europee potrebbe dare un’impronta alla lotta finale”.