Iezzo: “Meret destinato a diventare uno dei migliori d’Europa ma ha bisogno di continuità”

L’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando la situazione in casa Napoli, in particolare, la prestazione di Alex Meret nella vittoria contro la Juventus. Ecco quanto evidenziato:

“Meret ha sempre dimostrato di avere tutti i numeri per diventare uno dei numeri uno in Europa, ma ha bisogno di continuità. Ha messo lo zampino sula vittoria del Napoli con interventi decisivi sparsi per tutta la partita”.

“Avere centimetri in più è fondamentale, anche un lancio che arriva più lontano fa la differenza. Molto spesso dei portieri che si allenavano alla grande soffrivano molto la partita. Meret già a venti anni giocava come un veterano, è molto freddo in ogni situazione un ragazzo molto sicuro nei suoi mezzi che ha solo bisogno di più spazio”.