Alvino: “Situazione indisponibili “disgraziata”, il Napoli su 22 in rosa ne ha a disposizione 13″

Carlo Alvino è intervenuto in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, riflettori dell’intervento del giornalista puntati sulle assenze in casa Napoli che in questa stagione hanno attanagliato la stagione di Gattuso, ecco quanto evidenziato:

“Credo che in questo momento l’assenza di Lozano toglie al Napoli il giocatore più in forma. Questo è un segnale di quanto sia “disgraziata” l’annata di Gattuso. Il Napoli su 22 in rosa ne ha 13 a disposizione, si può fare la formazione degli indisponibili, una cosa incredibile”.