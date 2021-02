Pirlo: “Episodio dubbio, Di Lorenzo andava espulso! Fosse successo a noi sarebbe caduto il mondo”

É finito 1-0 il match tra Napoli e Juventus al Maradona, valida per la 22esima di Serie A. Il rigore di Lorenzo Insigne decide la partita, il capitano sigla il centesimo sigillo con il Napoli e si rifà dopo l’errore in Supercoppa. Finale stoico per la squadra di Gattuso, accolto dal grande abbraccio dei suoi ragazzi a fine partita. Il Napoli sale a quota 40 punti a meno due proprio dalla Juventus.

Gennaro Gattuso tira il fiato e smorza le polemiche, riporta il sereno e qualche certezza. Ai microfoni di Sky Sport, a fine partita, Andrea Pirlo ha commentato la partita. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso per un episodio dubbio. Abbiamo creato tanto, siamo contenti per la prestazione. Abbiamo fatto girare poco velocemente la palla, loro si posizionavamo bene. Nel primo tempo, non abbiamo mai concesso occasione, nel secondo tempo abbiamo creato di più ma è mancato il goal.

Proteste con l’arbitro? Gli ho detto che se non ammonisce il portiere durante la partita, continua a perdere tempo.

Perché considera l’episodio dubbio? Perché se lo fischi, non ci potrebbe essere nessun contatto in area, se uno allarga le mani con la palla in mano al portiere, vorrei vedere se fosse successo a noi una cosa del genere. Ci sarebbero stati molti più polemiche, non se se ci sarebbe stato concesso il rigore. C’è stato il rigore dubbio ed è mancata una doppia ammonizione su Di Lorenzo. Ormai siamo sulla bocca di tutti.

State deludendo in avanti? L’importante è creare occasioni e giocare bene. Il loro portiere è stato il migliore in campo. Se no faccio giocare Mckennie è perchè ha avuto problemi in settimana.

Manca continuità, troppe sconfitte? Sono sconfitte pesanti che si fanno sentire, la vetta potrebbe essere a 10 punti. Dobbiamo continuare a giocare in questo modo, anche in Europa. L’importante è fare goal.

Dybala? Ho tenuto fuori Kulusevski per il cambio in attacco, stiamo aspettando Dybala.

Contento per Gattuso? Son contento per lui perché è un amico ma avrei preferito vincere”.