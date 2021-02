Meret: “Ospina meglio con i piedi ma io sto migliorando tanto. Abbiamo giocato con coraggio!”

Al termine del match Napoli–Juventus al Maradona, terminato sul risultato di 1 a 0 per il Napoli, Alex Meret è intervenuto ai microfoni di Sky. Il portiere azzurro, premiato uomo partita Sky, è stato il protagonista di un’ottima partita, ecco quanto evidenziato:

“Serata speciale, come stai? Ho sentito contrarsi il polpaccio, spero sia un grande crampo. David si è fatto male all’ultimo ma sono contento ed orgoglioso. Grande partita, spero ci dia fiducia per il futuro.

Rammarico dei punti persi? Sicuramente, abbiamo creato meno rispetto al solito per la forza della Juve. Quello che non è mancata è stata l’attenzione, la determinazione e questo fa la differenza. Deve esserci sempre per portare a casa punti.

La tranquillità del pre-partita ti ha aiutato? Forse mi ha aiutato, sono stato tranquillo in campo. Sapevo cosa fare, poi ovviamente sono contento per i punti portati a casa.

Ospina è titolare per i piedi? David è molto abile con i piedi, abbiamo caratteristiche diverse. Sto lavorando tanto sulla costruzione, penso di essere migliorato e devo continuare così.

Ti esalti con la Juventus? Le ultime due volte è andata bene. Due belle partite, bisogna avere questa attenzione e determinazione sempre”.