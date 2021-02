LIVE PRIMAVERA – Napoli-Benevento 2-2 ( 15′ Ambrosino, 18′ Vergara, 23′ Agnello, 30′ Garofalo)

66′- Grande occasione per il Napoli! Vergara direttamente da calcio d’angolo colpisce la traversa anche grazie ad una traiettoria a rientrare favorita dal vento.

59′- sostituzione tra le file del Napoli: esce Ambrosino con il numero 9 ed entra Furina con il numero 16.

53′- Pietroluongo calcia dai 20 metri con il pallone che finisce di poco alto sopra la traversa. Il vento forte ha contribuito a rendere insidiosa la traiettoria del pallone.

51′- Ammonito Ciaravolo per fallo a metà campo ai danni di Vergara.

46′- L’arbitro dà il via al secondo tempo!

45′- Finisce il primo tempo senza recupero. Squadre che vanno a riposo in parità.

41′- Ammonito Agnello per un fallo tattico su Sami.

39′-Partita in equilibrio, il Benevento spinge di più con Talia che tenta un tiro da fuori che finisce alto sopra la traversa.

Il Napoli costretto a cambiare modulo dopo l’espulsione. Passa dal 3-4-1-2 al 4-3-2 con Romano e Potenza che vanno a ricoprire i ruoli di terzino destro e sinistro.

32′- Reazione del Napoli, Romano lancia lungo dalla sinistra per Ambrosino che fa da sponda per D’Agostino che arriva in corsa e tenta il tiro a giro ma il pallone finisce abbondantemente sopra la traversa.

30′- Garofalo trasforma dal dischetto! Il Benevento pareggia e può sfruttare la superiorità numerica.

29′- Fallo da ultimo uomo in area di rigore di D’Onofrio. Espulsione e calcio di rigore per il Benevento.

25′- Ammonito Ambrosino per un fallo di pura foga agonistica.

23′- Il Benevento accorcia le distanze! Garofalo va via sulla destra a D’Onofrio che scivola e dopo esser entrato in area serve Agnello che sul dischetto insacca il pallone.

18′- DOPPIO VANTAGGIO PER IL NAPOLI! Rimpallo al limite dell’area, Ambrosino ricambia il favore e serve Vergara che dal limite dell’area segna con un tiro al volo di mancino.

15′- NAPOLI IN VANTAGGIO! Ambrosino raccoglie un pallone in verticale di Vergara, è bravo a proteggere dall’attacco del difensore avversario e trafigge il portiere da fuori area prendendolo in leggero controtempo

10′- La partita è momentaneamente bloccata soprattuto a causa delle condizioni climatiche avverse.

1′- L’arbitro fischia il calcio d’inizio!

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI: Idasiak, Potenza, D’Onofrio, Cataldi, Spedalieri, Guarino, Vergare, Sami, Ambrosino, D’Agostino, Romano. Allenatore: Cascione.

BENEVENTO: Quartarone, Riccio, Caserta, Talia, Barilotti, Ciaravolo, Alfieri, Pietrolungo, Sorrentino, Agnello, Garofalo. Allenatore: Romaniello.

Cari lettori di SpazioNapoli benvenuti alla diretta testuale della sfida del Campionato Primavera 2 tra Napoli e Benevento. Azzurrini attualmente al settimo posto in classifica, in zona playoff per la promozione.