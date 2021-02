KKN – Il Napoli segue Italiano da quando lo Spezia era in B, interessa anche Nzola

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis, che dopo la sconfitta del suo Napoli contro lo Spezia non ha esitato a far di persona i complimenti al tecnico dei liguri Vincenzo Italiano, avrebbe seguito con interesse lo stesso allenatore già quando lo Spezia militava nel campionato di Serie B. Il nome di Italiano infatti è nella lista dei possibili sostituti di Rino Gattuso per la prossima stagione. Altro elemento in casa Spezia di forte interesse per i partenopei è M’Bala Nzola, centravanti che ha mostrato un ottimo rendimento in questa stagione. Su di lui è noto l’interesse anche di un altro club italiano e due club stranieri.

