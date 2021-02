Insigne: “Siamo tutti con il mister, è il momento di reagire. Ce la giochiamo a testa alta”

Ancora pochi attimi al fischio d’inizio di Napoli–Juventus, gara valida per la 22esima di Serie A. La partita in programma al Maradona, ospita una Juventus in forma e con tre vittorie di fila in campionato ed un Napoli in fase caotica. Gattuso ripropone dall’inizio il 4-2-3-1, ruolo da trequartista inedito per Insigne ed Osimhen dal 1′. Nel pre-partita Sky Sport, Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni, ecco quanto evidenziato:

“Partita speciale? Sappiamo che non stiamo facendo bene, è il momento di reagire, di tirare ognuno di noi tutto quello che abbiamo dentro, non abbiamo tempo di deprimerci, bisogna alzare la testa e pedalare, cercheremo di fare il nostro gioco contro una grande squadra.

Viste le incertezze, giocate anche per Gattuso? Non vedo nessuna incertezza oltre a leggere qualcosina, noi siamo con il mister. Non è lui il colpevole, siamo tutti insieme, bisogna andare avanti fino alla fine così e venirne fuori tutti insieme.

Se l’arbitro fischiasse un rigore? L’importante è che lo fischi poi dopo vediamo“.