Gattuso in conferenza: “Avessi avuto percezioni strane, sarei andato via. Alcuni giornali parlano di me…Maksimovic? É in scadenza”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza al seguito della vittoria sulla Juventus al Maradona. Il tecnico calabrese, soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, si è espresso sulla prestazione degli azzurri. Di seguito quanto evidenziato:

“Sicuramente poteva finire peggio. La Juventus ha creato le sue palle goal e noi abbiamo fatto ciò che potevamo fare. Non ci è mancato il coraggio, ce la siamo giocata a viso aperto e senza paura. Abbiamo fatto una partita di cuore, nel primo tempo qualcosa l’abbiamo fatta, nel secondo invece molto poco.

Grazie ai miei giocatori per la prestazione che hanno fatto, per la voglia e per lo spirito. Adeso ci godiamo la vittoria, spero di recuperare tutti perché stiamo giocando ogni tre giorni e ne abbiamo bisogno. Se torniamo a perdere, torneranno a dire le solite cose su di me. Io faccio l’allenatore, non ho cominciato l’anno scorso. Quando non arrivano i risultati è normale che paghi per tutti. non mi infastidisce se mi dicono che sono scarso. Hanno parlato di cose mie però, che c’entrano?

Il taglio della barba? Ieri avevo una macchinetta che mi ha lasciato un buco. Non volevo andare dal barbiere, ho fatto da solo e ho dovuto fare sta roba.

Rapporto con la squadra? Penso che chi mi conosce sa che se avessi avuto l’1% della sensazione che la squadra non stesse con me, sarei già andato a casa. Da quando sono arrivato, con il mio staff, ho dato il massimo. Ultimamente abbiamo subito dei goal incredibili.

Maksimovic? Sono errori che arrivano da un ragazzo in scadenza. Bisogna ringraziare Rrahmani perché non è facile avere Manolas e Koulibaly davanti. Alcuni punti li abbiamo regalati, dovremmo avere 5 o 6 punti in più“.