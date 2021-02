SSC Napoli, la radio ufficiale – Domani De Laurentiis sarà in ritiro con la squadra

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gennaro Gattuso è chiaramente in emergenza. Petagna si candida come titolare in vista della partita contro la Juventus. Il modulo con cui gli azzurri scenderanno in campo sarà il 4-3-3: oltre ai vari indisponibili nelle ultime ore si sono aggiunti all’appello anche Hysaj e Demme“.

“La squadra azzurra andrà in ritiro per preparare al meglio la partita di domani pomeriggio: anche il Presidente Aurelio De Laurentiis dovrebbe raggiungere la squadra per stare vicino ai propri calciatori. La strategia della società è chiarissima: si andrà avanti con Gattuso fino al termine della stagione per poi voltare pagina l’anno prossimo”.