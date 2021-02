De Luca: “Esplosione contagi questo weekend, rischiamo di uscire dalla zona gialla. Compreremo vaccini in modo autonomo”

Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta Facebook ha parlato ai suoi concittadini. Il governatore della Campania ha avvertito i cittadini dei rischi che comportano la mancanza di ordine e prevenzione. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il prossimo fine settimana rappresenterà un punto di ri esplosione del contagio, tra Carnevale e San Valentino. Se il Governo non prenderà delle misure per questi giorni, tra 20 giorni saremo invasi dal contagio. Ultimamente le strade sono state prese d’assalto, senza controllo e senza ordine. Sta accadendo ciò che il Governo ha deciso. La differenza tra il nostro Governo e quello degli altri sta qua: in Italia non abbiamo una linea continua, ma puntiamo sullo stop and go”.

“Non siamo in grado di capire numero di varianti e rischio delle relative varianti. Dopo settimane di rilassamento, in Campania c’è un aumento forte del contagio. Verificheremo quanto ho detto. Usciremo dalla zona gialla senza misure restrittive in vista del weekend”.

“Per quanto riguarda le scuole c’è un aumento esponenziale dei contagi. Leggo spesso dei comunicati dei “No Dad”. Chiudere le scuole vuol dire prevenire il contagio, noi non vogliamo intervenire a danno fatto. Le scuole hanno una caratteristica specifica: ci sono luoghi chiusi. Dobbiamo evitare questo tipo di assembramenti. L’obiettivo è far partire i vaccini per il personale scolastico. Abbiamo già aperto l’elenco dei richiedenti”.

“Ad oggi solo 140mila persone hanno fatto la doppia dose di vaccino perché le stesse dosi mancano. Vogliamo acquistare vaccini a parte, già ci stiamo muovendo per acquistare altri vaccini come Regione Campania”.