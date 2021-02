Rinaudo: “Rrahmani-Hysaj immagine brutta. La partita con la Juve sarà difficile ma il Napoli è forte: ha solo bisogno di una presa di coscienza”

Il doppio ex, Leandro Rinaudo, è intervenuto nel corso della giornata odierna a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le sue parole:

“Rrahmani-Hysaj sicuramente è un’immagine brutta. È brutto dirlo ma il Napoli sta vivendo un periodo negativo. La piazza è molto particolare, si vive di calcio e non è facile affrontare questi momenti e queste giornate proprio nel quotidiano perché manca autostima e fiducia nei propri mezzi. Le ultime notizie che ci sono state su De Laurentiis e Gattuso sicuramente non hanno aiutato comunque dell’umore e per affrontare questi momenti delicati. Il Napoli è forte e ha bisogno di una presa di coscienza.

La partita con la Juve sarà difficilissima. Da dieci anni ha un predominio importante però allo stesso tempo io credo che possa essere anche un’opportunità per poter invertire la rotta. Ci vuole una presa di coscienza e rimboccarsi le maniche, affrontare partita dopo partita per cercare di invertire la rotta. La Juve nelle ultime settimane ha vinto anche non essendo bella ma sta metabolizzando sempre più i dettami di Pirlo e rispetto ad inizio anno sta migliorando”.