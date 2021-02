GdS – Gattuso in bilico: contatti già avvenuti con Benitez e Mazzarri, ma nessuno scossone prima della Juve

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo la sconfitta del Napoli con l’Atalanta di ieri sera, ha rimarcato la situazione attuale di mister Rino Gattuso, che ormai al netto di molti risultati negativi sembra davvero in bilico. Ecco quanto scritto quest’oggi dalla Rosea:

“Decisioni forti, al momento non sono ipotizzabili, Aurelio De Laurentiis ha abbandonato la tribuna al termine del primo tempo, probabilmente infastidito dall’ennesima prestazione negativa dei suoi. Non è semplice, per il presidente, decidere nell’immediato sulla posizione di Gattuso. I contatti con Rafa Benitez ci sono stati, come il sondaggio con Walter Mazzarri. Ma prima della gara di sabato, contro la Juve, al Maradona, non ci saranno scossoni”.