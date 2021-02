Repubblica attacca il Napoli: “Nuovo allenatore o uno psicologo? Magari un esorcista. Gli azzurri perdono prima di giocare”

Quest’oggi, sulle pagine de La Repubblica, un duro attacco al Napoli, dopo l’eliminazione dalle semifinali di Coppa Italia per mano dell’Atalanta. Queste le parole scritte su carta oggi dai colleghi del noto quotidiano:

“Classico esempio di squadra che perde prima di giocare. I primi quindici minuti confermano i timori. Il Napoli in campo sta peggio di come appariva fuori, e sembra liberarsi di inutili ansie mollando subito: come volersi escludere subito, subisce due gol. Dignità e coraggio nel finale di una ennesima brutta sconfitta. Ancora prima di condannare Gattuso bisogna capire perché il Napoli si autodistrugge nel primo tempo. Disordinato e spaventato. Subisce le tensioni di Gattuso, forse. Nuovo allenatore o uno psicologo? La squadra arriva con la sconfitta addosso. Occorre qualcosa o qualcuno. Fosse anche un esorcista“.