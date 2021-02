Sky – Gasperini pensa ad un’eccellente esclusione: novità nella formazione dell’Atalanta

Atalanta–Napoli, sarà la partita da dentro o fuori per le due formazioni impegnate. La partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, in programma stasera a Bergamo, deciderà quale squadra arriverà in finale contro la Juventus. Il Napoli ha a che fare con un’emergenza in difesa, vista l’assenza di Manolas e Koulibaly, ma salgono le quotazioni per vedere di nuovo Osimhen dal primo minuto.

L’Atalanta di Gasperini, come riportato da Sky Sport, sta pensando ad un’eccellente esclusione. Gian Piero Gasperini infatti potrebbe rinunciare dal primo minuto ad Ilicic e preferire Pessina alle spalle di Muriel e Zapata. Dunque il fantasista sloveno potrebbe partire dalla panchina, a sorpresa, dopo le recenti prestazioni esaltanti.