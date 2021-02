Dall’Inghilterra – Rapporto compromesso Klopp-Liverpool: il motivo è il mancato approdo di Koulibaly

Jurgen Klopp ed il Liverpool non se la passano molto bene: questo è quanto riportano i media inglesi, più nello specifico il The Sun, dopo la sconfitta arrivata nel weekend contro il Manchester City, qualcosa sembra essersi, inesorabilmente, rotto.

Il tecnico ex Borussia Dortmund non ha digerito il mancato investimento sul mercato in un periodo storico così delicato che avrebbe portato, inevitabilmente, a perdere pedine a stagione in corso. Un clamoroso retroscena svela che il tecnico tedesco, avrebbe gradito l’acquisto di un giocatore delle fila partenopee.

In estate, Klopp, aveva chiesto l’approdo di Kalidou Koulibaly in maglia Reds, ma la società ha ritenuto, questo, un investimento futile e così, ora che servirebbero seri rinforzi in quel reparto (dopo gli infortuni di Joe Gomez, Virgil Van Dijk e Matip), i rapporti idilliaci sembrerebbero aver subito qualche incrinatura.