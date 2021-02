Collovati critico: “La costruzione dal basso mi fa venire mal di pancia. Maksimovic in scadenza? Dovrebbe avere solo più stimoli!”

Fulvio Collovati, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino su alcune tematiche in casa Napoli. L’ex difensore, campione del mondo ’82, si è espresso in particolare sulla costruzione del gioco dal basso. Di seguito riportiamo quanto evidenziato:

“Quando vedo così tante azioni iniziate con la palla dalla linea difensiva, mi viene il mal di pancia, non se la prenda nessuno. Capisco che il calcio sia cambiato ma è diventata una frenesia che sfiora l’ossessione. Peraltro noto che quando le squadre escono palla al piede da dietro, raramente guadagnano campo. Potrei capire se ad ogni uscita dalla difesa corrispondesse un goal fatto o un’azione pericolosa al limite dell’area avversaria. Non è praticamente mai così, anzi. Quindi non ne capisco il beneficio. Mi sembra che siano più i goal subiti per errore in disimpegno che quelli realizzati per una bella uscita. Il Milan gioca con Kjaer che spesso lancia su Ibra, non è una vergogna. Maksimovic in scadenza dovrebbe solo avere più stimoli per giocare meglio. Io ho giocato gli ultimi anni della mia carriera nel Genoa sempre con contratti annuali”.