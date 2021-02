Giordano sicuro: “Il Napoli non ha cattiveria! L’Atalanta andava sempre al tiro, non ho visto un fallo tattico, un tackle. Non c’è furore”

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha commentato la sfida tra Atalanta e Napoli di stasera ai microfoni di Rai Sport. Giordano si è concentrato particolarmente sulla mancanza di furore agonistico dei calciatori azzurri. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Gattuso si prende sempre colpe e responsabilità, ma questo non è giusto. In realtà il Napoli manca di cattiveria. Non vedo falli tattici, tackle, voglia di contrastare. Se l’Atalanta iniziava un’azione la concludeva: non va bene così”.