Gasperini: “Abbiamo avuto una grande crescita, difficile giocare contro il Napoli. faremo del nostro meglio in finale”

Giampiero Gasperini ha commentato per Rai Sport la vittoria dell’Atalanta sul Napoli in semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Paura di rivivere sabato? Il Napoli fa sempre paura quando attacca. L’obiettivo era chiudere la partita con il terzo gol. Pessina? Straordinario per la qualità dei gol realizzati, ci sta dando moltissimo. Farà bene in nazionale, ma oggi hanno fatto tutti bene e non era facile”.

“Questo è stato un periodo difficile e posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi. Pur allenandoci poco hanno sempre dato il massimo e abbiamo tenuto continuità. A volte non è facile mantenere concentrazione e qualità ma stiamo facendo una stagione importante. Stiamo facendo bene su tutti i fronti e la sfida con il Real ci dà una spinta in più”.

“Più importante passare il turno in Champions o vincere Coppa Italia? Difficile dirlo. A prescindere resteranno tutte le cose che abbiamo fatto, pur senza vincere un trofeo. Non è facile fare una scelta, restiamo concentrati su entrambi i fronti. Gomez? Avete perso la memoria, ha iniziato a ballare qui a Bergamo!”.

“Perché abbiamo aggredito a metà campo? Per evitare di subire gol nei primi minuti. Poi però ci siamo alzati subito dopo aver segnato e possiamo alternare le varie situazioni”.

“Pessina? Aveva fatto un buon campionato a Verona, ha dato poi un apporto incredibile. Sia qualità che quantità. Zapata? Non abbiamo mai avuto dubbi su di lui, per gli attaccanti non è facile giocare così tanto. Abbiamo cercato di far girare un po’ gli attaccanti. Al di là dei gol lui è sempre stato un gran riferimento”.

“Finale con la Juve? Abbiamo tempo. Loro sono favoritissimi ma noi abbiamo coraggio e voglia di far la nostra partita. Speriamo di ripetere quanto fatto in campionato”.