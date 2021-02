Dall’Argentina – Morte Maradona, tre nuovi iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo

Tre nuovi iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo dopo la morte di Diego Armando Maradona: Ricardo Almiron, Carlos Diaz e Dahiana Gisela Madrid. I media argentini riportano quelle che sono le indagini della Procura Generale di San Isidro.

Carlos Diaz era uno degli specialisti che aveva più volte visto e visitato Diego Armando Maradona negli ultimi mesi di vita: era colui che era al corrente delle condizioni di vita in cui versava El pibe de oro ed aveva prescritto la sua terapia a base di farmaci.

Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid invece sono iscritti nel registro degli indagati a causa del loro ruolo di operatori sanitari e falsa testimonianza nel corso dell’interrogatorio. Lo stesso Almiron aveva dichiarato di aver cercato di controllare i suoi segni vitali. Il ché è risultato falso, così come da sua stessa ammissione, il quale ha rivelato di averlo messo nella relazione a causa dell’indicazione di un coordinatore.

I tre nuovi indagati saranno convocati in procura il prossimo 12 gennaio per ulteriori interrogatori; così come la cuoca Romina Milagros Rodriguez che era in casa nel momento in cui Diego è stato trovato senza vita e Griselda Vanesa Morel: psicopedagoga che sarà chiama a testimoniare in concomitanza con l’assistente terapeutico del Gimnasia, Carlos Cotar.

I PM hanno anche richiesto l’autorizzazione ad accedere ai due telefoni cellulari di Diego Armando Maradona per raccogliere ulteriori prove da chiamate, messaggi e registrazioni vocali.