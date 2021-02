Tiribocchi: “Il Napoli gode di poca solidità mentale, contro l’Atalanta non dovrà essere timoroso come all’andata. Mi aspetto Petagna in campo e Osimhen in panchina”

L’ex bomber di serie A Simone Tiribocchi è intervenuto in diretta ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli, l’opinionista di Dazn ha commentato la prestazione offerta dagli uomini di Gattuso nel match di sabato contro il Genoa. Ecco quanto evidenziato:

“Se andiamo a vedere le occasioni delle due squadre potrebbe sembrare un risultato bugiardo, il gol subito ha mandato il Napoli in confusione, non riesce a gestire lo svantaggio e questa condizione di poca solidità mentale è rispecchiata dai pochi pareggi in stagione, quando gli va bene ok ma quando va sotto ha più difficoltà a reagire.

Credo che ancora non possa essere titolare Osimhen. Probabilmente Gattuso partirà ancora con Petagna per poi magari inserire il nigeriano a partita in corso.

“Il Napoli se la deve andare a giocare con l’Atalanta, una prestazione timorosa come quella del match di andata non è fattibile mercoledì, credo che la cosa migliore sia affrontare l’Atalanta con la squadra migliore al meglio delle proprie possibilità e con lo schema più congeniale”.