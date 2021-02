Renica duro: “Tutte queste chiacchiere intorno a Gattuso sono delle putt****e! Il tecnico merita solo complimenti”

L’ex Napoli, Sandro Renica, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Duro il commento di Renica che non si capacita di tutte le critiche a Gattuso, di seguito le parole dell’ex calciatore:

“Il Napoli ha giocato alla grande sabato, io mi sarei aspettato i complimenti per Gattuso. Quando arrivi davanti alla porta e crei tutte quelle occasioni bisogna fare solo i complimenti al tecnico. Se vinci e giochi bene non va bene se giochi bene e perdi non va bene, non capisco questo grande spaccatura all’interno di società e tifoseria. Tutti i club hanno avuto difficoltà, il Milan senza Ibrahimovic è andato in difficolta così come Pirlo all’inizio del campionato.

La critica ci deve essere, ma sul tutto il resto no. È vero che Gattuso dovrebbe orgnizzare una ripartenza dal basso diversa, soprattutto se hai la linea difensiva insicura. Al Napoli in definitiva manca un bomber e lo dico da inizio campionato. Siccome all’inizio del campionato si parlava di scudetto dovevi avere un bomber da doppia cifra avanti, il discorso è elementare. Il Napoli senza Careca e Maradona poteva mai vincere?

Almeno un campione li davanti avrebbe fatto comodo, Rino se avesse un calciatore importante di personalità non dovrebbe urlare così, se urli tanto è perchè provi a svegliare i giocatori in campo. Il giocatore deve fare il giocatore che ne capisce di tattica?… Tutte queste chiacchiere intorno a Gattuso sono tutte putt…te!”.