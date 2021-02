Marcolin sicuro: “Sceglierei De Zerbi per il dopo Gattuso!”

Nel corso della trasmissione televisiva Ne Parliamo il Lunedì, in onda su Canale 8, ha parlato Dario Marcolin. Il commentatore tecnico per DAZN, si è espresso sulla panchina del Napoli e rivelata la sua preferenza sul possibile successore di Gattuso.

Il tecnico calabrese è ormai ai ferri corti con il Napoli e con ogni probabilità a fine anno lascerà la panchina azzurra. Sono tanti i nomi che circolano per sostituire Gattuso: Benitez, Sarri, Juric ed Italiano. “Io sceglierei De Zerbi“- dichiara Marcolin, l’attuale allenatore del Sassuolo che si è messo in mostra per il gioco propositivo dei neroverdi. Rivoluzione in panchina, che potrebbe inevitabilmente riguardare anche qualche senatore in campo, per ripartire da un progetto tecnico ben preciso.