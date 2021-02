Folgorato dai fili del treno: il Primavera del Verona Gresele è ricoverato in gravi condizioni

Brutto incidente per Andrea Gresele, il calciatore della Primavera dell’Hellas Verona è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dopo essere rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione del treno ed essere caduto da un’altezza di quattro metri, riportando la frattura di una vertebra, un ematoma cranico e l’ustione di una mano.

Il quotidiano L’Arena riporta la ricostruzione dell’incidente, il fatto sarebbe accaduto ieri mattina attorno alle 3 in via Galileo Galilei (Porto San Pancrazio), dove Gresele e alcuni amici avevano affittato una casa per il fine settimana. Il classe 2002 pare abbia preso una sedia per scavalcare la recinzione della ferrovia, da lì sarebbe salito sul tetto di un vagone dove ha poi preso la scossa che lo ha fatto cadere a terra.

L’Hellas Verona questa mattina, con un post sui suoi canali social, ha voluto far sentire tutta la sua vicinanza al ragazzo e ai suoi cari.