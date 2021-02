UFFICIALE – Fabian Ruiz, terminate le visite post-covid: lo spagnolo ottiene l’idoneità sportiva e si allena a Castel Volturno

Come da protocollo Fabian Ruiz, dopo la negativizzazione al Covid-19, non è partito per la trasferta di Genova ed è rimasto a Castel Volturno per sottoporsi alle visite post-Covid che, come annunciato dalla SSC Napoli tramite il proprio sito ufficiale, hanno confermato l’idoneità sportiva per il centrocampista spagnolo che ha subito svolto una seduta di allenamento individuale a Castel Volturno. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Fabian Ruiz ha completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande con il Dott. Elpidio Pezzella e con il supporto di Luca Trotta della Casa di Cura San Rossore di Pisa. Il calciatore, al termine delle visite, ha svolto una seduta di allenamento individuale presso il Training Center con il preparatore Francesco Cacciapuoti”.