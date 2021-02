Pandev: “Tre punti importanti. Napoli? Ho grande rispetto per la città. Si riprenderanno presto!”

É finita la partita tra Genoa e Napoli che ha visto sconfitti i partenopei per 2 reti ad 1. Il Napoli è crollato sotto i goal Goran Pandev, ex di turno, che nel primo tempo ha siglato due goal in 25 minuti. Fallisce l’aggancio alla Roma di Fonseca Seconda sconfitta di seguito in trasferta per gli uomini di Gattuso che dovranno subito ricaricare le forze per i prossimi impegni: Atalanta in Coppa Italia e Juventus in campionato. A fine partita, Goran Pandev è intervenuto ai microfoni di DAZN, ecco quanto evidenziato:

“Gruppo unito? Siamo contenti per la partita, abbiamo vinto con una grande squadra, i tre punti sono importanti. Non siamo salvi, stiamo lavorando tanto per salvarci e stasera abbiamo dimostrato il nostro valore.

Cura Ballardini? L’importante è buttarla dentro, mi è stato fatto un grande assist. Il mister ci ha dato serenità, la consapevolezza nei nostri mezzi. Noi stiamo lavorando duramente e siamo contenti perché arrivano i risultati. Sappiamo che la strada è lunga.

Ritiro a fine stagione? Dopo l’infortunio a Spezia, ci ho messo due mesi per recuperare. Alla mia età è dura, adesso mi diverto ancora, sto bene con i ragazzi, il mio pensiero è quello di smettere dopo l’Europeo.

Napoli? Ho un grande rispetto per Napoli, ho passato 3 anni meravigliosi lì. Sono tante partite da giocare, hanno avuto il problema degli infortuni e dei positivi, spero si riprendano presto perché sono una grande squadra”.