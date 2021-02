Il Mattino – Tridente obbligato a Genova, Insigne parte dalla panchina

Come riportato nell’edizione odierna del Mattino, Gennaro Gattuso, in vista della sfida di questa sera in casa del Genoa, sarà costretto a delle scelte obbligate in attacco. Ecco quanto si legge dal quotidiano:

“Insigne parte in panchina, queste le indicazioni della vigilia: il capitano si è ripreso dopo la contusione al polpaccio rimediata in coppa Italia ma ha giocato tante partite ravvicinate. Nel tridente gli esterni saranno Politano, che giocherà a destra, e Lozano, impeigato da sinistra. Da centravanti torna Petagna dal primo minuto”.