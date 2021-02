Cds – Napoli, tocca di nuovo ad Ospina: quarta partita consecutiva per il colombiano

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi allo stadio Marassi di Genova contro il Genoa i pali della squadra di Gattuso saranno difesi per la quarta gara di fila da David Ospina. La grande prestazione contro l’Atalanta, complice anche l’assenza di Koulibaly, sembrerebbe aver cambiato i piani del tecnico calabrese che ora è in cerca di maggiore affidabilità ed esperienza negli altri interpreti.

Dunque ancora panchina per Meret che, fino alla gara contro il Verona, era stato impiegato regolarmente in alternanza con il portiere colombiano.