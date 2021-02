Ballardini: “Abbiamo coperto bene, la mia squadra mi esalta. Napoli? Costruito per vincere lo scudetto!”

La 21esima giornata di Serie A, ha visto il Napoli sconfitto sul terreno ligure del Genoa. Il match è terminato sul risultato di 2 a 1 e sancisce la settima sconfitta in campionato per gli uomini di Gattuso. Al termine della partita disputata al Ferraris, è intervenuto Davide Ballardini ai microfoni di DAZN. Il mister dei rossoblù si è espresso sulla prestazione dei suoi ragazzi, ecco quanto evidenziato:

“Prestazione convincente in mezzo al campo? Il Genoa questa sera poteva essere più bravo nella gestione della palla, in alcuni momenti della partita. Sappiamo gestire meglio la palla, l’abbiamo già fatto, stasera siamo stati lucidi e brillanti a tratti contro una grande squadra. Stiamo dimostrando di avere giocatori seri, di essere squadra, per cui stanno arrivando i risultati.

Squadra serena? Per me la serenità la si conquista nel quotidiano, con tanta voglia, motivazione ed allenamento. Arrivi al momento clou che ti senti forte e ottieni buoni risultati. Se non ottini risultato non ha mai serenità.

Avete fatto la differenza in mezzo al campo? In fase difensiva siamo attenti, siamo bravi a coprire il campo e siamo aggressivi. Sappiamo anche essere più bravi con la palla, il Napoli ha giocatori di gamba, sono forti e mettono in difficoltà tutti. Noi siamo stati bravi sulla pressione.

Prestazione esaltate di Strootman? Lui ha il vantaggio di essere un ragazzo serio, intelligente ed umile. Ha qualità ed è un grande acquisto prima di tutto dal punto di vista dell’uomo.

Squadra compatta? La chiave sono i giocatori, le persone che hai dentro la squadra. I ragazzi ci tengono molto, quando mi confronto con loro mi esalto perché insieme ai giocatori durante la settimana c’è coinvolgimento, attenzione, intensità, esaltazione delle qualità individuali.

Partita perfetta? No, buona partita. Il Napoli ha una rosa per vincere il campionato, deve lottare su tutti i fronti, è una squadra costruita bene. Il Genoa ha giocato di sacrificio e pressione, deve essere più bravo.

Pandev, si ritira? Intanto deve fare bene ora. Deve fare quello che ogni giorno ci regala, la sua intelligenza, la sua simpatia, la sua umiltà. É un esempio, da qui alla fine deve restare tale. Poi si vedrà“.