Hysaj: “Potevamo fare meglio ma va bene lo 0-0. Futuro? Per ora penso solo al Napoli”

Nel corso del post partita di Napoli-Atalanta, in onda su Rai Sport, Elseid Hysaj ha commentato la sfida del Maradona. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Nuovo modulo? Non è stato difficile, gioco così anche in campionato. Abbiamo avuto risultati in fase difensiva”.

“Cosa ci ha detto il mister? Di avere più determinazione e di migliorare. Siamo tutti col mister? Sì, siamo tutti con lui e cerchiamo di dare il massimo. Il risultato è buono, ora dobbiamo continuare a dare il massimo”.

“Mercato? Rispetto il mio contratto fino a fine stagione. Poi parlerò del mio futuro a tempo debito. Ora sono concentrato a far bene con il Napoli, rispetto a squadra e la società, non mi viene da pensare al dopo”.

“Contenti? Potevamo fare meglio, ci sono state occasioni da entrambe le parti. Era importante non subire gol in casa. Non ci siamo detti che era meglio fare 0-0, ma bisogna vedere il lato positivo pur sapendo che potevamo fare di più”.

“Al ritorno 4-3-3? Vedremo. La scelta del mister è quella di dare il modulo, noi faremo del nostro meglio, andremo con molta determinazione”.