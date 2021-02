Freuler: “Dovevamo fare meglio, ci è mancato l’ultimo passaggio. A Bergamo non sarà facile né per noi né per loro”

La semifinale d’andata di Coppa Italia che ha visto sfidarsi Napoli e Atalanta si è conclusa. Remo Freuler L’ha commentata ai microfoni di Rai Sport . Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ci è mancato poco, l’ultimo passaggio magari. Ora ci giochiamo tutto a Bergamo. A casa nostra non è facile, sarà una battaglia ma non sarà facile per nessuno”.

“Tante partite? Ci rubano molte energie, ma la nostra rosa ci dà la possibilità di girare e dare il meglio”.

“Cosa ci è mancato nel secondo tempo? Un po’ di lucidità Loro s sono abbassati, ma dovevamo fare meglio noi. Se pensiamo al Real? No assolutamente. La Coppa è molto importante per noi, abbiamo ancora campionato e semifinale di ritorno. Vogliamo la finale di Coppa Italia e il quarto posto in campionato. Noi puntiamo a tutti e tre gli obiettivi. Non è possibile scegliere uno dei tre fronti”.