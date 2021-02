Fedele: “Gattuso ha provocato pubblicamente ADL. Non è maturo, ha finito con il Napoli. 3-4-3? Densità in mezzo al campo, occhio sulle fasce però!”

Ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto Enrico Fedele. L’ex procuratore napoletano ha risposto alle domande dei tifosi riguardanti tante tematiche in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Difesa a 3? Potrei approvarla, ma ho un dubbio. Il problema è che l’Atalanta difende a tre ed è molto forte sulle fasce. Ha un difetto però, gioca uno contro uno in difesa, basterebbe trovare la profondità. Il lato debole del Napoli diventa quello sinistro, lì c’è Ilicic, farei giocare Hysaj come copertura su di lui. In mezzo al campo farei giocare Bakayoko e Demme.

Perché gli allenatori hanno screzi con ADL? Con ADL non si può andare d’accordo. Io ho avuto l’occasione per conoscerlo, il mio primo impatto è stato cruento, mi alzai e me ne andai. Alla terza volta, lui capì la persona che aveva davanti e lo rivalutai, è furbo.

Dichiarazioni di Gattuso? Gattuso lo ha detto per farsi cacciare. Gattuso ha detto che non se ne va, tra le righe ha sfidato il presidente con coraggio. Lo ha fatto apposta, è stata una provocazione.

Chi prenderebbe in panchina? Lascerei Gattuso fino alla fine della stagione, nonostante non mi piaccia. É ancora giovane e deve maturare. L’obiettivo è il quarto posto, se salta il Napoli perde 40 milioni e ci sarà un ridimensionamento societario. Oggi per me può arrivare quarto e vincere lo scudetto, può vincere tutto ma non è un allenatore maturo.

Con quelle dichiarazioni non ha fatto il bene del Napoli, ADL vede il Napoli in difficoltà, ha il dovere di salvaguardare il futuro. L’allenatore ormai ha finito con il Napoli, i signori sono quelli che vivono la società e non quelli che sentono voci in giro. Quando un dipendente parla alla società lo fa in forma privata, non lo mette in piazza.

3-4-3? Gattuso vuole fare densità in mezzo al campo, vuole coprire la zona centrale in cui l’Atalanta palleggia. L’Atalanta è una squadra che gioca in faccia all’avversario ma difende uno contro uno. Insigne, Lozano e Politano devono sfruttare la loro velocità per scoprirla”.