Dalla Francia, Benitez rifiuta il Marsiglia: priorità a Napoli e Premier

Nelle ultime ore, c’è una notizia che ha meravigliato le menti degli appassionati di calcio internazionale: le dimissioni pubbliche di Villas-Boas. Il tecnico ha espresso pubblicamente in conferenza di voler lasciare il Marsiglia, attuale squadra di Milik. Così è stato, la squadra francese ha iniziato a sondare il terreno alla ricerca di nuovi allenatori.

Come riportato da Simone Rovera, giornalista di Telefoot, dalla Francia le indiscrezioni parlano di due profili: Sarri e Benitez. Il Marsiglia ha contatto il tecnico toscano, ancora a stipendio della Juve, il quale ha rifiutato la proposta e di conseguenza non troverà Milik, centravanti che ha allenato al Napoli. Per quanto riguarda Benitez, il rifiuto porterebbe direttamente all’idea dello spagnolo di tornare al Napoli o in Premier. Il desiderio di Rafa, sarebbe quello di cimentarsi di nuovo in un’esperienza azzurra o in un club inglese.

Nei giorni scorsi, il presidente De Laurentiis ha chiesto la disponibilità dello spagnolo a tornare a Napoli, qualora la situazione con Gattuso dovesse precipitare. Il futuro di Benitez potrebbe essere segnato ancora di azzurro…