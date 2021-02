ULTIM’ORA – André Villas Boas ha rassegnato le dimissioni: non sarà più il tecnico dell’OM. Aveva voluto lui Milik

Dalla Francia arriva una clamorosa ultim’ora: André Villas Boas ha rassegnato le dimissioni e non sarà più il tecnico dell’Olympique Marsiglia.

Il tecnico è intervenuto nel corso della conferenza stampa annunciando: “Avevo esplicitamente detto no all’arrivo di Ntcham, non sono d’accordo con la politica del club. Voglio partite. Amo Marsiglia, ma non si tocchi la mia professionalità. Non voglio soldi né nulla: voglio solo andar via”.

La scelta del mister ex Chelsea è dettata da una mancata condivisione di ideali con la dirigenza dopo le ultime operazioni di mercato che non riguardano però Arkadiusz Milik, il quale, è stato sempre stimato dal tecnico portoghese e fortemente voluto.