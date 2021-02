Rambaudi: “ADL deve capire se Gattuso è l’uomo giusto per portare il Napoli in Champions”

Roberto Rambaudi, nel corso de Il bello del calcio, trasmissione televisiva a cura di Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni, evidenziate dalla nostra redazione. Di seguito, le sue parole:

“Stanno gestendo male la cosa, tutti. Anche Gattuso con le sue dichiarazioni, che io non avrei fatto perché nel calcio succedono determinate cose. Anche con Ancelotti è successo e lui era pronto a subentrare al suo posto. Il Napoli è in Europa League, semifinale di Coppa Italia e in campionato è tutto aperto. Il presidente deve capire se Gattuso è l’uomo giusto per portare il Napoli in Champions o meno e deve capitolo subito e prendere una scelta. Solo in quattro sono andati ad abbracciare Gattuso, non tutti”.