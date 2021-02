Mauro: “ADL può chiamare chi vuole ma le voci non fanno il bene del club. Bisogna realizzare l’equilibrio: fa punti anche questo”

L’opinionista ed ex dirigente sportivo Massimo Mauro, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Le voci non fanno il bene del club ma aggiungo che l’equilibrio non si compra al mercato. Bisogna realizzarlo. L’equilibrio lo danno le persone interne alla società, non è solo una cosa di campo ma è anche di gestione interna. Fa punti anche questo, l’equilibrio in campo e fuori. ADL ha tutto il dovere di chiamare chi vuole, parlare con tutti i mister, DS del mondo, ma non lo devono sapere le persone interne. Altrimenti viene meno la stima del presidente. Facciamo calcio, sport, il rapporto umano è importantissimo.

Domani mi aspetto una partita in cui può capitare di tutto, il Napoli ha dimostrato di far cose fantastiche ma mai in modo continuo. Un po’ come la Juventus. Sono sullo stesso livello perché quest’anno sono molto altalenanti. L’Atalanta è una squadra che nella top forma è meglio non incontrare, non lo auguro a nessuno.

La differenza la fa l’intensità con cui riesci a giocare la partita sennò col calcio di oggi ti fanno male tutti. O incontri l’Inter, o il Crotone, se non metti la stessa cattiveria fai brutte figure con entrambe. Koulibaly ad esempio deve giocare con la sua classe ma picchiare nel senso buono del termine. Ciò determina vittoria o sconfitta, come ti poni agli occhi degli avversari”