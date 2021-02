Rossi: “Osimhen non è un giocatore da 4-3-3. Le voci su Gattuso? Il mister non le vive sicuramente bene”

L’ex tecnico Delio Rossi è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Osimhen non è da 433 perché è un giocatore che attacca la profondità. Nel 433 devi sapere anche quando venire incontro. Se mi viene in mente un centravanti ideale nel 433 è Firmino, ma anche Mertens. Lozano è cresciuto tanto, ha cominciato a capire il nostro calcio. Secondo me non è Mertens nel 433, non ha quelle capacità tattiche, ma può dire la sua.

Le voci sul cambio di panchina, il mister non le vive sicuramente bene, specie se a dire certe cose è il Presidente che gerarchicamente è superiore. Se non senti la sua fiducia, non la vivi bene. La differenza la fa sempre la società.