Calciomercato, il Napoli ha tentato il colpo in extremis: offerta per Diakite! I dettagli

Il mercato invernale si è concluso da poche ore, nonostante ciò filtrano ancora notizie di contatti ed interessamenti sullo sfondo di quello che sarà il mercato estivo. Il Napoli non ha fatto operazioni in entrata ma come scrive Nicolò Schira, attraverso il suo profilo Twitter, nel pomeriggio ha provato a chiudere per Salim Diakitè.

Salim Diakite è un classe ’00 di proprietà del Teramo, di ruolo terzino. Il Napoli ha tentato il colpo in extremis per il promettente terzino francese. La società azzurra ha offerto 500 mila euro a fronte della richiesta di 1 milione, trattativa saltata. L’obiettivo della società napoletana era quello di girarlo in prestito al Bari, discorso rimandato all’estate.

