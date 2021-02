Marolda: “Gattuso quando ha detto di non respirare una buona aria si rivolgeva alla società”

Il collega Francesco Marolda, nel corso de Il bello del calcio trasmissione televisiva a cura di Canale 21, ha parlato sul tema riguardante Gennaro Gattuso. Di seguito, quanto evidenziato, dalla nostra redazione:

“C’è stato chi ha sbagliato, chi ha attaccato Gattuso sul personale e la trovo sinceramente una cosa ignobile. Non sappiamo se si rivolgeva alla società o ai colleghi con le sue esternazioni. Qualche nostro collega sicuramente ha sbagliato nelle dichiarazioni, ma non solo. Quando lui ha detto di non respirare una buona aria era anche perché all’interno qualcosa non va. Aveva due strade da poter percorrere: rompere o arrivare fino alla fine del campionato. Il passo di rottura l’ha fatto Gattuso. Io rispetto chi ha tirato fuori la notizia di nuovi allenatori contattati, ma io non ho queste notizie”.