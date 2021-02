Maradona JR: “Non mi spiego il caso Ghoulam. In allenamento aveva una forza mostruosa”

Su Canale 8, durante la trasmissione televisiva Ne Parliamo il Lunedì, è intervenuto Diego Armando Maradona Junior. Il figlio del calciatore più grande della storia del calcio, suo omonimo, ha rilasciato dichiarazioni importanti su Faouzi Ghoulam. Di seguito riportiamo quanto evidenziato:

“Non mi spiego il caso di Faouzi Ghoulam. Il calciatore, quando è chiamato in causa, non convince pienamente. Io però ho avuto modo di vederlo da vicino a Castel Di Sangro, ho seguito i suoi allenamenti. Ragazzi credetemi, ha una forza fisica mostruosa, faceva degli esercizi incredibili. Come è possibile che non sia pronto?

Ho la sensazione che il Napoli abbia bisogno di un innesto in quella zona di campo oltre a Mario Rui. Il mercato tuttavia è terminato“.