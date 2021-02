Macedonia, il C.T. Angelovski: “Spero Elmas riesca ad avere più spazio, il Napoli potrà vedere tutte le sue qualità”

Il C.T. della Macedonia Igor Angelovski è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il tecnico ha commentato le prestazioni molto convincenti espresse nelle ultime gare da Elmas. Ecco quanto evidenziato:

“Non mi sorprende vedere Elmas esaltarsi nella posizione di mezz’ala, sono contento di vedere come si sta esprimendo ed ora Napoli potrà vedere quelle che sono le sue qualità. Ho parlato con lui in questi giorni e mi sono congratulato con lui sia per i gol che per le vittorie, si è mosso molto bene ed in questo periodo è in una fase fortunata della sua esperienza napoletana.

Con queste prestazioni credo possa guadagnarsi ancora più fiducia da parte del tecnico Gattuso che mi auguro possa dargli spazio, non deluderà la sua fiducia se dovesse giocare titolare”.