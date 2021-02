Gazzetta, Laudisa controcorrente: “Può succedere di tutto: non credo Gattuso lasci Napoli nel breve periodo”

Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Canale 8. Il giornalista ha parlato della situazione Gattuso–Adl, suscitando non poco stupore nello studio televisivo. Ecco quanto evidenziato:

“La posizione di Gattuso non è semplice sicuramente. Attenzione però: non escludo un clamoroso colpo di scena. Può succedere di tutto e a sorpresa Gattuso può rinnovare. Aurelio De Laurentiis è in attesa dei prossimi risultati della squadra. Se il coach calabrese dovesse fare bene, il presidente si farà avanti con il contratto. Rispetto i colleghi che dicono il contrario ma non penso che Gattuso sia sul punto di lasciare il Napoli, non nel breve periodo almeno”.