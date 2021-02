THE SUN – Clamorosa notizia: l’Inghilterra a rischio esclusione dal Mondiale 2022 in Qatar!

La notizia diffusa nelle scorse ore dai colleghi del quotidiano The Sun ha del clamoroso. Il mondiale 2022 in Qatar potrebbe essere a rischio per la nazionale inglese, ragionamento avviato dalla testata d’oltre manica in seguito alle nuove normative anti-Covid proposte da Sir Keir Starmer, membro del parlamento e attuale leader del partito labourista. La proposta imporrebbe a tutti coloro che arrivano nel paese trascorrano dieci giorni di quarantena in hotel, senza esclusioni, nemmeno per gli atleti professionisti.

L’ Inghilterra quindi rischierebbe seriamente l’esclusione dal campionato del mondo, in quanto non potrebbe partecipare alle gare di qualificazione in Polonia, San Marino e Albania. In caso di mancata presenza, tutte le gare andrebbero perse a tavolino per 3-0 e quindi esclusi dalla competizione.