Alvino svela: “Mancare la Champions rischia di complicare il rinnovo di Insigne!”

Nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, in onda su Canale 8, si è parlato di alcune tematiche in casa Napoli. Il giornalista napoletano Carlo Alvino, ha parlato della situazione economica della società azzurra e delle possibili conseguenze sul gruppo squadra. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La società azzurra è in difficoltà, ha fatto all-in con l’acquisto di Osimhen. Non raggiungere la Champions significherebbe ridimensionare tutto in estate. Anche Insigne non rinnova per questo motivo, si sta aspettando la posizione in classifica a fine campionato. Anche Marotta si è espresso pubblicamente sulla situazione economica, il futuro è a rischio. L’Inter, gruppo Suning quindi, è in difficoltà economica… stiamo parlando di una società che potrebbe comprare il Napoli, De Laurentiis e chi c’è intorno“.