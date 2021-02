L’ex attaccante di Juventus ed Inter, Alessandro Altobelli, ha parlato ai microfoni de Il bello del calcio, trasmissione televisiva a cura di Canale 21 sul mancato apporto offensivo di Andrea Petagna nel Napoli, gelando tutti con queste parole:

“Petagna? Un attaccante che otto partite non tira in porta io non ci sto, non è un attaccante”.