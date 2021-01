Giuntoli: “Gattuso è sereno, i risultati arriveranno. Zaccagni? Occhio al bilancio. Mertens? Leggera ricaduta alla caviglia sinistra!”

In attesa del fischio di inizio di Napoli–Parma, gara valida per la 20esima giornata di Serie A e prima partita del girone di ritorno. Nel pre-partita Sky del match in programma allo stadio Maradona, ha parlato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ecco quanto evidenziato:

“Serenità ritrovata? Mai mancata, eravamo dispiaciuti dopo Verona. In altre sconfitte avevamo fatto comunque una buona partita, invece a Verona abbiamo giocato male come contro la Lazio. Dopo domenica eravamo particolarmente insoddisfatti.

Manca qualcosa aldilà degli infortunati? Si parla degli alti e bassi ma anche gli altri perdono. Oggi l’Atalanta ha perso con la Lazio. Siamo tutti lì, l’importante e mantenere la calma, non farsi condizionare dai risultati, prima o poi arriveranno-

A chi si rivolgeva Gattuso? Gliel’ho chiesto, io parlo sempre con lui ma non mi ha mai detto ciò. Ha avuto uno sfogo, è sereno e molto concentrato con la squadra. Con la società e con me il rapporto è ottimo da sempre. Abbiamo sempre uno scambio di opinione.

In uscita manca solo Ounas, va a Crotone? Le mosse le deve fare prima il Cagliari e poi noi. Il ragazzo ha chiesto tempo e credo sia lecito. Il Cagliari ha cambiato modulo e noi vogliamo che giochi di più.

Zaccagni per giugno? In questo momento guardiamo al bilancio, l’anno scorso non c’era il Covid. Pensiamo di avere una squadra all’altezza degli obiettivi.

Mertens? Deve fare una settimana di lavoro a parte. Ha fatto un grande sforzo per la finale contro la Juve. Ha avuto una piccola ricaduta“.