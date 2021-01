D’Aversa: “Il Napoli tira molto in porta, noi potevamo fargli male. Primo goal? Elmas è stato fortunato, i miei sono scivolati”

Il mister D’Aversa, allenatore del Parma, si è espresso sulla prestazione dei suoi ragazzi usciti sconfitti contro il Napoli per 2 a 0. Il mister dei ducali, ha analizzato la prestazione della sua squadra, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Prestazione positiva? Buona prestazione. Il Napoli ha tirato in porta più di tutti, è chiaro che siamo stati morbidi per come abbiamo concesso i goal. La determinazione si vede anche quando c’è bisogno di far male agli avversari, dobbiamo migliorare su questo aspetto. I ragazzi devono capire il valore di indossare questa maglia, bisogna rispettarla fino all’ultimo secondo dell’ultimo minuto del campionato.



Avete controllato la partita prima del goal? Considerando il valore del Napoli, penso che abbiamo fatto una buona gara e potevamo fargli male. Sul goal di Elmas, qualcuno è scivolato e qualcuno è andato a vuoto. Loro sono stati più furbi, qualche volta non ci facevano ripartire con i falli.

Vi è mancato solo il goal? Penso che la possibilità di fare goal c’è stata. Ci vuole qualità, se leggiamo le statistiche penso che l’unica squadra ad avere un centravanti di ruolo siamo noi, abbiamo solo Cornelius.

Derby con il Bologna? Con il Bologna un derby importante, lo prepareremo al meglio, mentalmente bisogna cambiare qualcosina. È bene che la squadra lo capisca sennò glielo farò capire io“.