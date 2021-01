Sportitalia – De Laurentiis chiede le dimissioni di Giuntoli: non è contento del mercato del Bari

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto le dimissioni del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, colpevole di aver condotto una campagna acquisti fallimentare per quanto riguarda il Bari. La società pugliese che milita in serie C non sta rispettando le pretese di inizio stagione che la vedevano come una delle favorite per la promozione. L’obiettivo di De Laurentiis sarebbe quello di ottenere le dimissioni per non appesantire ulteriormente il bilancio.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI