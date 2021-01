Secondo quanto riportato dal Messaggero, nei colloqui di ieri tenuti a Milano con Ramadani, agente tra gli altri di Maurizio Sarri, il nuovo direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha confermato il proprio interesse per il tecnico toscano come sostituto di Fonseca la prossima estate. Tuttavia in cima alla lista dei desideri della società giallorossa resta Massimo Allegri.

