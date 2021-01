Milik, parla Villas Boas: “Stiamo valutando di schierare Milik dall’inizio. Rigorista? In allenamento il polacco non ne sbaglia uno…”

L’allenatore del Marsiglia André Villas Boas alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Rennes risponde alle domande dei giornalist tra cui molte delle quali riguardanti il neo acquisto Arek Milik che, proprio in occasione di questa sfida, potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Ecco le parole dell’allenatore:

“Stiamo valutando la possibilità di schierare Milik dall’inizio, non siamo sicuri perchè non gioca da tanto e vogliamo evitare infortuni, ma sta bene

Milik rigorista? Ha tirato tanti penalty in passato, quindi non vedo perchè non dovrebbe farlo anche qui. Io normalmente cambio rigorista dopo due errori…In allenamento Milik non ne sbaglia uno, ma in partita è diverso”.